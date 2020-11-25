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تسجيل 617 إصابة و610 حالات تعاف و15 وفاة بكورونا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه رقم 259، أن ليبيا سجلت خلال ال24 ساعة الماضية 617 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين مخالطة وجديدة، في حين تماثل للشفاء 610 أشخاص وتوفي 15 متأثرين بإصابتهم بكورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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