تسجيل 617 إصابة و610 حالات تعاف و15 وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه رقم 259، أن ليبيا سجلت خلال ال24 ساعة الماضية 617 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين مخالطة وجديدة، في حين تماثل للشفاء 610 أشخاص وتوفي 15 متأثرين بإصابتهم بكورونا.

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