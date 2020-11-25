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توافق نيابي على عقد جلسة موحدة في غدامس لـ”تسوية الخلافات”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد أعضاء مجلس النواب جلسة تشاورية رسمية في مدينة طنجة المغربية ضمن أعمال اليوم الثاني بحضور حوالي 120 نائبا.

وكانت أبرز نتائج الجلسة، بحسب النائب صالح فحيمة، الاتفاق على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب.

وأشار فحيمة إلى أن هناك توافقا كبيرا حول أهمية التئام البرلمان موحداً داخل البلاد بحيث تعقد الجلسة الأولى في مدينة غدامس يتم فيها التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها.

وخلصت الجلسة أيضا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي وسيتم تقديمه للنواب لمناقشته، وتضم اللجنة 11 نائبا هم: خليفة الدغاري، والمبروك الخطابي، والمهدي الأعور، وإسماعيل الشريف، وصالح افحيمة، وأبوبكر سعيد، وإدريس عمران، وسلطنة المسماري، وصلاح الصهبي، وعبدالسلام نصية، وسارة السويح.

وتتجه المملكة المغربية إلى تمديد عمل جلسات النواب إلى السبت المقبل بدلا من اليوم الأربعاء كما كان مقررا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في الخارجية المغربية في تصريحات صحفية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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