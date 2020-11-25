اختتام الملتقى الدولي الليبي الخامس للتنمية الصحية المستدامة 

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الدولي الليبي الخامس للتنمية الصحية المستدامة، والذي أقيم تحت شعار، تداعيات جائحة كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة إنشاء كيان يعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين من خلال نهج علمي يعتمد على الخطاب الإعلامي الهادف، إضافة إلى ضرورة توحيد جهود المؤسسات الخدمية للتصدي للأزمات والجوائح، كل حسب اختصاصه، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تدعم السوق المحلي في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع في ظل أزمة كورونا.

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