ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

25 November, 2020

سجل السوق المحلي انخفاضا في أسعار المنتجات السلع الغذائية التونسية بعد فتح معبر رأس اجدير

وكانت صادرات تونس من السلع الغذائية قد سجلت تراجعا كبيرا وصل الى اقل من 50 بالمائة لتبلغ وفق تصريح رئيس المصلحة التجارية بالمجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة الى 15537 طن، منذ 1 يناير وحتى 9 نوفمبر من العام الجاري مقابل 32962 طن، خلال نفس الفترة من العام 2019، بسبب الاضطرابات التي طالت المبادلات التجارية بفعل تأثيرات جائحة كوفيد- 19

وقال تيرة في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” أن تصدير الغلال التونسية نحو السوق الليبية استرجع نسقه الطبيعي، منذ اوائل شهر اكتوبر 2020 حيث ناهزت الكميات المصدرة 3600 طن منها 2300 طن من الرمان، بعد توقف شبه كلي للتصدير في شهر سبتمبر 2020، وذلك بسبب استئناف نشاط الخط البحري بين تونس وليبيا. ولاحظ أن تطور صادرات الغلال التونسية نحو ليبيا يبقى مرتبطا بشكل هام بفتح الحدود البرية .

وتعدّ السوق الليبية من أهم أسواق المنتجات التونسية ، خاصة السلع الغذائية و تستقطب السوق الليبي