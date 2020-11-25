اجتماع لمناقشة الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد في البيضاء

أفاد مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة تعليم البيضاء، بعقد اجتماع لغايات مناقشة الخطة الدراسية والمعوقات التي تواجه بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى بعض العجوزات التي تعاني منها المدارس سواء في المعلمين أو الوسائل التعليمية.

وخلص الاجتماع الذي ضم كلا من مراقب التربية والتعليم ببلدية البيضاء ولجنة متابعة الخطة الدراسية المكلفة من وزارة التعليم بالحكومة الليبية وعدد من المسؤولين ذوي الاختصاص، إلى الاتفاق على الدورات التدريبية لرفع كفاءة المشرفين الصحيين وتدريبهم.

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