اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة سير العملية التعليمية بمراقبة تعليم بنينا 

اجتمعت اللجنة المكلفة بمتابعة سير العملية التعليمية بوزارة التعليم في الحكومة الليبية بمراقبة تعليم بنينا، لشرح الإجراءات التنظيمية بالمؤسسات التعليمية، وتوضيح تقسيم الدرجات والحصص والأيام خلال العام الدراسي الجديد.

وضم الاجتماع الذي ناقش أيضا توزيع الطلاب حسب الفصول الدراسية وفق الأعداد الموصى بها، كلا من مكاتب التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة تعليم بنينا، والخدمة الاجتماعية والنفسية والمتابعة وتقييم الأداء، ومديري المؤسسات التعليمية، ومسؤولين آخرين.

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