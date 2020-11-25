إدارة جديدة لـ«زلاف ليبيا» النفطية برئاسة «أبو سليانة»

أقيمت يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط ( بقاعة السرير ) بالعاصمة طرابلس، مراسم التسليم والاستلام للجنة الإدارة الجديدة لشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ، بحضور رجب عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة السابقة، وحسين أبو سليانة رئيس لجنة الإدارة الجديدة للشركة.

وفي مستهل كلمته توجّه أبو سليانة بالشكر الجزيل لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على منحه الثقة في تولي رئاسة لجنة إدارة الشركة، متمنّياً في الوقت نفسه التوفيق ولرجب عبد الصادق في مستقبله المهني بالقطاع، معبّراً عن امتنانه لكل الإنجازات التي حقّقها طيلة رئاسته للجنة ادار ة زلاف ليبيا، مشيراً بأن الدكتور عبد الصادق وزملاءه السادة الأعضاء وجميع العاملين بالشركة قد قاموا خلال السنوات الماضية بجهد كبير، ونجحوا في وضعها بالاتجاه الصحيح، وتابع قائلاً : ” مهمتي في رئاسة لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لن تكون سهلة، ولكني أسأل الله العلي القدير بأن أكون بقدر المسؤولية التي وضعتها الإدارة العليا بالمؤسسة، وكلي ثقة في السادة أعضاء لجنة الإدارة بأننا سنشكّل فريقاً متجانساً، نعمل من خلاله سويةً للارتقاء بالشركة، وتكملة المشوار الذي بدأه الدكتور عبد الصادق، والذي نجح برفقة زملاءه بالمرحلة الأولى في وضع اللبِنة الأولى في تأسيس هذه الشركة الواعدة “. بحسب بيان للمؤسسة.

ومن جهته عبّر عبد الصادق عن تقديره للثقة التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط في توليه رئاسة لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا طيلة الفترة السابقة، مؤكداً بأن هذا يدل على حرصها الشديد في الحفاظ على خبرات وكفاءات القطاع، ورغبتها ومساعيها الحثيثة والمستمرة لتطويره، والذي سينعكس بدوره على عودة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا، على حد قوله.