ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

25 November, 2020

وضعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها محمد الكاني على قائمتها السوداء.

و أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ،إنه تم فرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية وزعيمها.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن “العقوبات تستهدف ميليشيا الكانيات المعروفة أيضا باللواءين السابع والتاسع وقائدها محمد الكاني”.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا تقدّمتا في إطار لجنة العقوبات الأممية الخاصة حول ليبيا، بمبادرة تقضي بتجميد الأرصدة وحظر السفر على مليشيا الكانيات وزعيمها محمد الكاني.

وقالت الدولتان في اقتراحهما الخاص بالعقوبات إن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة الأممية في ليبيا، تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى وناشطين من المجتمع المدني، خلال سيطرتها على مدينة ترهونة (80 كيلومترا تقريبا جنوب شرق طرابلس).

وأشارتا إلى تقارير بأن هذه المليشيا ارتكبت -تحت قيادة محمد الكاني- عمليات إخفاء قسري، وتعذيب، وقتل، وذلك خلال سيطرتها على المدينة بين أبريل/نيسان 2019 وأوائل يونيو/حزيران 2020.

كما قالت الولايات المتحدة وألمانيا إن البعثة الأممية في ليبيا تحققت من ارتكاب مليشيا الكانيات عمليات إعدام عديدة بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر/أيلول 2019.