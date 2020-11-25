صالح إبراهيم يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس النواب

وجه رئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا د. صالح إبراهيم، رسالة عاجلة إلى مجلس النواب.

وقال إبراهيم في نص رسالته التي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها، :”بغض النظر عن أن مجلس النواب منتهية ولايته ولكنه في الحقيقة يمثل إرادة الشعب الليبي وتم اختياره بانتخابات عريضة شملت كل المدن والقرى الليبية، ولهذا فهو وحده المخول باختيار حكومة لليبيا في الفترة الانتقالية وينهى مهزلة موظفة الأمم المتحدة ستيفانى وليامز وفريقها الذى اختارته بطريقة يجعلنا نضع علامات استفهام حولهم والأسباب التي أدت إلى سحب الشرعية من مجلس النواب وتسليمه لمجموعة لاشرعية لهم الا كونهم نالوا رضا الدول التي وضعت ليبيا تحت البند السابع مند 2011 وحتى اليوم”.

وتابع إبراهيم، :”على مجلس النواب أن ينعقد في جلسة طارئة وبشكل عاجل في أحدى المدن الليبية، ويختار حكومة تسيير أعمال والاشراف على الانتخابات، وأن يرمي بأوراق لجنة حوار تونس في سلة المهملات، وعلى الشعب الليبي أن يخرج في مظاهرات عارمة تأييدا لهذا القرار الوطني الذى يقطع الطريق على المتصارعين على السلطة والمال والذين يتقاتلون على المناصب بحجج وشعرات وطنية كاذبة وخادعة”.

وأضاف إبراهيم، :”أن ما يجري الآن هو تأزيم للمشكلة لا حلها وهو ينتهج نظرية الإدارة بالأزمة لا إدارة الأزمة، وأن ليبيا أصبحت مسرح للصراع بين الدول الكبرى والدول الأخرى التي تقوم بدور وظيفي يخدم تلك الاستراتيجيات العالمية. ربما يتم الإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي خلال الفترة الانتقالية بعد اعفائه من كل المهام التنفيذية أو يكلف رئيس البرلمان الحالي أو من يتم اختياره لرئاسة البرلمان إذا ما قرر تغييره بمهمة رئيس الدولة خلال هذه الفترة إلى حين اتمام عملية الانتخابات في نهاية العام القادم”.