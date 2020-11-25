اجتماع في بني وليد لبحث الاستعدادات لإقامة الملتقى الثالث لنقابة معلمي ليبيا

التقى عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوز، وعضو المجلس البلدي، محمد إمبارك، وفدا من نقابة معلمي ليبيا اليوم لمناقشة آلية انطلاق الملتقى العام الثالث للنقابات والمجالس التسييرية في عموم ليبيا.

ويهدف الملتقى الذي سيقام في الـ6 من ديسمبر القادم ببلدية بني وليد إلى تدارس حقوق المعلمين، والمطالبة بتفعيل قانون حقوق المعلمين، وإنصاف المعلم وتلبية المطالب المشروعة لهم.

وأبدى عميد وأعضاء المجلس البلدي استعداد البلدية لتقديم كافة أشكال التعاون والتسهيلات لأنشطة النقابة من أجل خدمة المعلمين.

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