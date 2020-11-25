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معيتيق يبحث مع السفير الألماني مستجدات الحوار الليبي وعودة الشركات الألمانية للعمل فى ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

القتى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي،اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا ” أوليفر أوفيشا “، لبحث أخر مستجدات الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة في ليبيا .

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس لرئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، تم خلال اللقاء بحث تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات لاسيما مشروعات تطوير محطات الكهرباء.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على استمرار التنسيق لتفعيل المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة، وتسهيل عودة الشركات الالمانية لاستكمال مشروعاتها المتعاقد عليها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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