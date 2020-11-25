عبد الله الثني يصدر تعليماته بحل كافة مشكلات نازحي تاورغاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع نازحي تاورغاء المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإغاثة سعد العبار، كافة أوضاع هؤلاء النازحين.

وأوضح العبار لرئيس الحكومة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هؤلاء النازحين وآليات معالجتها.

وفي هذا الصدد، أكد الثني على ضرورة متابعة النازحين وخاصة نازحي تاورغاء وحل كافة مشاكلهم.

وشدد على ضرورة أن تضطلع الهيئة بمهامها المنوطة بها في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصا خلاص فصل الشتاء الجاري.