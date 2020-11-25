عبد الله الثني يصدر تعليماته بحل كافة مشكلات نازحي تاورغاء
اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع نازحي تاورغاء المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية.
وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإغاثة سعد العبار، كافة أوضاع هؤلاء النازحين.
وأوضح العبار لرئيس الحكومة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هؤلاء النازحين وآليات معالجتها.
وفي هذا الصدد، أكد الثني على ضرورة متابعة النازحين وخاصة نازحي تاورغاء وحل كافة مشاكلهم.
وشدد على ضرورة أن تضطلع الهيئة بمهامها المنوطة بها في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصا خلاص فصل الشتاء الجاري.
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