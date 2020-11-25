بيت المال يبحث مع لاراشي سبل التعاون مع الشركات الاسبانية في مجال المطارات

بحث رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بيت المال، الأربعاء، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، سبل التعاون مع الشركات الاسبانية في تنفيذ مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية والتوريدات الخاصة بالمطارات.

وقالت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن الجانبين تناولا خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرة الجانب الأسباني في مجال إدارة وتشغيل المطارات.

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