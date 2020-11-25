الثني يبحث مع أندية بنغازي توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة

أخبار ليبيا 24 – خبر
ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع عدد من رؤساء أندية مدينه بنغازي آلية توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة في مدينة بنغازي.
وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع في صيانة المدينة الرياضية لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، واستئناف مختلف الأنشطة.
وشدد الثني خلال الاجتماع أمس الثلاثاء على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة بمدينة بنغازي.
وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس نادي التحدي سمير حمزة، ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف، ورئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، ونائب رئيس نادي النصر يوسف جميل.
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