الثني يبحث مع أندية بنغازي توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع عدد من رؤساء أندية مدينه بنغازي آلية توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة في مدينة بنغازي.

وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع في صيانة المدينة الرياضية لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، واستئناف مختلف الأنشطة.

وشدد الثني خلال الاجتماع أمس الثلاثاء على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة بمدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس نادي التحدي سمير حمزة، ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف، ورئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، ونائب رئيس نادي النصر يوسف جميل.