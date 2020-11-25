بويصير: الانتخابات الليبية المقبلة ستعبر نتائجها عن الفساد والتخلف

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
المفوضية العليا للانتخابات تحضر انتخابات بوركينا فاسو بمقر سفارتها بطرابلس
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
لأنها تشمل كافة القوى السياسية .. لافروف يشيد بمبادرة صالح الأخيرة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
معيتيق والسفير الألماني يتفقان على استمرار التنسيق لتفعيل مشروعات الطاقة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (617) إصابة بكورونا
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك