ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 November, 2020

القتى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي،اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا ” أوليفر أوفيشا “، لبحث أخر مستجدات الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة في ليبيا .

و تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات لاسيما مشروعات تطوير محطات الكهرباء ،كما ناقش اللقاء كذلك لاتفاق على استمرار التنسيق لتفعيل المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة، وتسهيل عودة الشركات الالمانية لاستكمال مشروعاتها المتعاقد عليها.