بعد 5 سنوات من مشاركتها في الحرب على الإرهاب الكتيبة 309 تعود إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت مدينة طبرق، اليوم الأربعاء، الكتيبة 309 التابعة للقوات المسلحة، بعد خمس سنوات من مشاركتها في تحرير مدينة بنغازي من براثن الإرهاب.

وكان في استقبال الكتيبة 309 عدد من أهالي مدينة طبرق ورابطة أسر شهداء وجرحى الكرامة، وتوجه أفراد الكتيبة إلى المقبرة الإسلامية بالمدينة لزيارة قبور رفاقهم من الشهداء التابعين للكتيبة، ومن أبرزهم مؤسسها فتحي ميلود الفرجاني.

يشار إلى الكتيبة 309 شاركت بفعالية عالية في المحور الغربي لمدينة بنغازي إبان عملية تحرير المدينة من الإرهاب في عام 2014.

كما شاركت الكتيبة في عملية تحرير الحقول النفطية وعملية تحرير درنة، وشاركت أيضا في معارك سبها بهدف تحرير المدينة من الإرهاب.

وأسست الكتيبة 309 بقرار التأسيس رقم 1 إبان عملية تحرير مدينة بنغازي عام 2014.