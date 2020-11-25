دي مايو يؤكد أن إيطاليا تدعم استعادة ليبيا سيادتها وأمنها

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، على أن أمن واستقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها، يعد أولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا.

قال دي مايو في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، “يظل ضروريا تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة ليبيا، من خلال حل سياسي شامل يكون في صالح كل الشعب الليبي”.

وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا لديها خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، ومع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021.

ووصف دي مايو، التطورات الأخيرة في الساحة الليبية بأنها إيجابية، قائلا ” أنه من المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني”.