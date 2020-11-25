“عقوب” يبحث مع وفد أعيان ومشايخ بلدية تمسه الاحتياجات الصحية

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، اليوم الأربعاء ، بمقر ديوان الوزارة عدد من أعضاء أعيان ومشايخ ببلدة تمسه وما جاورها للاطلاع على الأحوال الصحية في عدة مناطق بالجنوب الليبي والاستماع إلى مطالبهم.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، ناقش وزير الصحة، خلال اللقاء المشكلات التي يعاني منها مستشفي تمسه القروي , التي كان أبرزها متابعه استلام المخصصات المالية كما تقدموا بعدد من المطالب جاء في مقدمتها توفير عدد من العناصر الطبية بمستشفي تمسه القروي .

وأبدي وزير الصحة خلال القاء موافقته بمنحهم الاذن بالتعاقد مع عدد من العناصر الطبية لسد الناقص الحاصل في بعض التخصصات الطبية متعهدا بتذليل كافة الصعاب لحل كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة .

وأضاف سعد عقوب أن وزارة الصحة سارعت في تقديم كافة الخدمات الصحية للجنوب الليبي ومن بينها مستشفي تمسه ، ودعم كافة الأقسام بهدف توطين العلاج و تقريب الخدمة للمواطن ، مشيرا إلى أن من ضمن استراتيجية وزارة الصحة لعام 2020 تسهيل سرعة تقديم الخدمة بالمناطق البعيده عن مراكز المدن ، لتلبية احتياجات سكانها مشيرآ إلى أن الحكومة الليبية ، تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود مستشفى تمسه القروي ، والكوادر الطبية العاملة به‪ .