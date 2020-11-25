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الشاعري لأخبار ليبيا24: مجلس النواب يتفق في طنجة على الاجتماع في غدامس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 -خاص

انتهى الاجتماع التشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، بالوصول إلى توافق على عدد من المخرجات، من أبرزها عقد جلسة داخل ليبيا في مدينة غدامس بداية الأسبوع القادم.

وفي تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، قال عضو مجلس النوال مفتاح الشاعري، إن أعضاء المجلس اتفقوا التئام مجلس النواب داخل أرض الوطن، وبالتحديد في مدينة غدامس لوضع جدول أعمال (أجندة) لاجتماعات أخرى.

وأضاف، أن أعضاء مجلس النواب أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري لمجلس النواب، كما اتفقوا على أن عقد أي جلسة في أي مدينة، يكون بالتنسيق مع الرئاسة وحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الشاعري، كما تم تشكيل لجان برلمانية، لحلحلة بعض الأمور.

وبلغ عدد الأعضاء المجتمعين بمدينة طنجة 115 نائبا من كل الدوائر الانتخابية في ليبيا.

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طنجة ليبيا مجلس النواب

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