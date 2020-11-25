حفل تأبين لفقيد الأسرة الطبية في سرت

أقامت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، حفلا لتأبين فقيد المدينة والأسرة الطبية، الراحل الدكتور عبدالقادر علي العماري، وقد شهدت هذه القاعة التي حملت اسمه تخليدا لروحه وعطائه، مفردات الحفل.

وتم الحفل بحضور أفراد أسرة الفقيد وأسرة المستشفى ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء ورئيس وأعضاء إدارة جامعة سرت وقطاع الخدمات الصحية بالمدينة وعدد من زملاء الفقيد ورفاقه.

وسبق للفقيد أن تولى عدة مناصب قيادية في مدينة سرت منها أمين لقطاع الصحة ومدير عام لمستشفى ابن سينا سابقا وغيرها من المهام الأخرى.

وتخلل الحفل كلمات التأبين والتقدير وذكر إنجازات الفقيد، لكل من المدير العام للمستشفى، وعائلة الفقيد، وكلمة عبر تطبيق زووم لوزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، وكلمات لبلدية سرت، ومجلس الحكماء، وعدد من الأطباء والاختصاصيين الذين رافقوا الفقيد خلال مشوار العمل

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