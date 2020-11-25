بعد محاولة اقتحامها.. صنع الله يجري تغييرات داخل شركات المؤسسة الوطنية للنفط

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مجموعات من القرارات، وطالت عددا من الشركات النفطية الكبرى في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن محاولة الاقتحام التي قام بها مسلحون لدخول مبنى المؤسسة في طرابلس، جاءت على خلفية تغييرات إدارية جرت في رئاسة وعضوية لجان الإدارة في شركات للنفط تابعة للمؤسسة.

وكان صنع الله قد اتخذ مجموعة من القرارات، شملت تغييرات في مواقع عدد من إدارات الشركات وتبديلات لمديريها، ومن بين الذين تم تعيينهم محمد بن شتوان الذي عين رئيس شركة مليتة للنفط والغاز، وكان يعمل مدير شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي.

كما تم تعيين أحمد عمار رئيس لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، بعد أن كان رئيس شركة الواحة للنفط، وهو أيضا عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار منذ 2017.

وعين نوري النفاتي الصي، رئيسا لشركة الواحة للنفط، وكان رئيس لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وهو ينحدر من مدينة غريان ومقرب من قوات الوفاق غير المعتمدة.

كما عين حسين بوسليانة رئيسا لشركة زلاف للخدمات النفطية، وكان مدير شركة مليتة للنفط والغاز.

وتم تعيين فضل الله عيسى حتيتة رئيسا لشركة العربي للنفط، بعد أن كان عضوا في مجلس إدارة الشركة، كما جرت تغييرات في مجلس إدارة شركة الخليج العربي التي تعمل من بنغازي.

وكان محللون اقتصاديون قد أكدوا أن هذه التغييرات التي قام بها صنع الله، قد تكون محاولة منه لتقليص النفوذ الجهوي داخل شركات المؤسسة، حيث سادت خلال الأربع سنوات الماضية ثقافة الواسطة والمحسوبية وقيام كل مدير بتعيين موظفين من مدينته منطقته.

وقال المحللون إن صنع الله يسعى لزيادة قاعدة الدعم له داخل شركات المؤسسة قبل حدوث أي تغييرات سياسية متوقعة في المناصب السيادية في ليبيا والجهات التنفيذية بعد انتهاء الحوار السياسي الليبي وتوافق أعضاء مجلس النواب.

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