المستشار صالح يثمن دور روسيا في دعم الحوار لحل الأزمة الليبية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء، إن المجلس يثمن عاليا دور روسيا في حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار المستمر في ليبيا، ولدعمها الشرعية المنتخبة المتمثلة في مجلس النواب الليبي.

وأضاف المستشار صالح في لقائه مع لافروف أن الليبيين يتطلعون لأن تعمل ممثلة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بسرعة أكبر في تشكيل السلطة الجديدة دون تأخير، مؤكدا أنه لا مناص من تكوين سلطة في أسرع وقت ممكن حتى تتوحد المؤسسات ويحصل المواطن على حقوقه ويسود الأمن والأمان.

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