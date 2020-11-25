اجتماع بين “مصلحة المطارات” وسفير إسبانيا لتنفيذ مشارع إنشائية وبنية تحتية

قالت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق،إن اجتماعا تم بين رئيس مصلحة المطارات مع سفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفى للمصلحة، فأنه بناءً على مذكرة محالة من وزارة الخارجية، عقد اليوم الإربعاء اجتماعا بين رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال وسفير المملكة الأسبانية لدى ليبيا خافيير لاراشي حضره مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة ومديرة مكتب التعاون الدولي وملحق وزارة الداخلية بالسفارة الأسبانية، حيث تناول الإجتماع سبل التعاون مع الشركات الاسبانية في تنفيذ مشاريع الانشاءات والبنية التحتية والتوريدات الخاصة بالمطارات.