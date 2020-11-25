لافروف يثني على التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك مستجدات وتطورات إيجابية في ليبيا وذلك يبدو جليا من خلال التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دون إحداث أي خروقات تذكر.

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