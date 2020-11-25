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لافروف يثني على التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك مستجدات وتطورات إيجابية في ليبيا وذلك يبدو جليا من خلال التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دون إحداث أي خروقات تذكر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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