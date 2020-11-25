تاريخ في نصرة القضايا العادلة.. كيف اختار مارادونا الوقوف مع الشعب الليبي بزيارة طرابلس؟

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 November, 2020

توفي اليوم الأربعاء في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس النجم التاريخي لكرة القدم العالمية، دييغو أرميندو مارادونا، بعد شهر من إجرائه عملية جراحية على المخ.

وتحتفظ شعوب العالم للأسطورة الأرجنتينية مارادونا، بملاحم كبيرة في كرة القدم، كما تحتفظ له بمواقف إنسانية خالدة في نصرة المظلومين والوقوف مع القضايا العادلة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.

كما كان مارادونا من مساندي الشعب الليبي ضد الحصار الذي فرض عليه من طرف القوى الغربية في العشريتين الأخيرتين من القرن العشرين، وكانت له زيارة تاريخية إلى ليبيا سنة 1999، في عملية رمزية، ضد الهجمة غير المسبوقة إعلاميا واقتصاديا.

الزيارة كانت عبر دعوة من الاتحاد الليبي لكرة القدم في ذلك الوقت، حيث تعرّف من خلالها على ليبيا وزار عددا من المناطق برفقة رئيس الاتحاد الساعدي القذافي، وحضر فيها لقاء بمدينة العجيلات بين فريقي الاتحاد والأهلي.