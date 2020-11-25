واشنطن تفرض عقوبات على ميليشيا الكانيات الليبية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وزعيمها محمد الكاني، قائلة إن الجماعة مسؤولة عن العديد من المقابر الجماعية في ترهونة بليبيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله في بيان إن «محمد الكاني وميليشيا الكانيات قاموا بتعذيب وقتل مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تقول إن ميليشيا الكانيات حولت ولاءها في أبريل (نيسان) 2019 من حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.