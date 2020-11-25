واينر: وزير الخارجية في حكومة بايدن لديه وعي شديد بالوضع الليبي وواشنطن ستعارض أي تدخل عسكري

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، اليوم الأربعاء، إن تعيين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لأنتوني بلينكين وزيرا للخارجية يمثل قيمة مضافة لفريقه خاصة وأنه لديه وعيد شديد بالوضع في ليبيا.

وأضاف واينر في تصريح إعلامي إنه بلينكن لديه عقود من الخبرة والمعرفة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية ومنطقة شمال أفريقيا، متوقعا أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن “مقاربة براغماتية “حلول واقعية” في ليبيا عبر دراسة خيارات الرد على انتهاكات الاتفاقيات الدولية بدلاً من تجاهل القضية كما فعلت إدارة دونالد ترامب بشكل كبير.

وأضاف واينر أن إدارة بايدن ستبحث عن تطبيق مقاربة براغماتية في الشؤون الدولية لتحقيق نتائج تعكس القيم الراسخة للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن والديمقراطية والفرص والحرية وحقوق الإنسان، موضحًا أن ذلك سيكون حقيقيا بالنسبة لليبيا وبقيه العالم.

وتوقع واينر أن تكون سياسة بايدن متمثلة في معارضة التدخل العسكري نيابة عن أي فصيل ليبي من قبل أي دولة بالإضافة إلى دعم الاتفاقيات السياسية الليبية الشاملة.

وأعرب واينر عن أمله في إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليباي إلا أنه أكد أن الأمر يعتمد على تقييم المتخصصين حول إمكانية حماية السفارة للتأكد من أنها آمنة لجميع المعنيين.

كما توقع واينر أن تتخذ إدارة بايدن نهجًا أكثر حزمًا من إدارة ترامب تجاه حلفائها الإقليميين في ليبيا، وتطالب جميع الدول بالتقيد بالالتزامات المتعلقة بليبيا الموقعة في العديد من قرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين حول ليبيا وبطرق أخرى كثيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24