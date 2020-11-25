الشلوي: من المتوقع تجميد إيرادات النفط لحين تشكيل حكومة جديدة

قال الخبير النفطي، منصف الشلوي، إنه من المتوقع أن تتم عملية تجميد إيرادات النفط خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الشلوي في تصريحات صحفية، أنه يرى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بالتحفظ على الإيرادات النفطية وعدم تحويلها للمصرف المركزي قرار سياسي مبني على الاتفاق الذي كان قد تم في مقابل رفع القوة القاهرة والسماح بإعادة الحقول والمواني النفطية للإنتاج، موضحا أنه يعتقد أن هذا التجميد سيستمر لحين إنجاز تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الشلوي أن هناك احتقان وعدم قبول محلي ودولي للاستمرار في إيداع مقدرات البلد وتسليمها لهذه السلطة للتصرف فيها دون رقيب أو مساءلة من أي جهة، مضيفا أن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتجميد عملية تحويل إيرادات النفط وعدم قيامها بتحويل إيرادات النفط إلى حساب المصرف المركزي أمر لا يستقيم.

وأشار الشلوي إلى أن المصرف المركزي ليس لديه حساب يتم تحويل ايرادات النفط إليه، لافتا إلى أن إيرادات النفط يتم تحويلها إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي والذي يفترض يخص حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح الشلوي أنه عندما يتم بيع أي شحنة من النفط أو الغاز أو مشتقاته يتم إضافة قيمة المبيعات في المصرف الليبي الخارجي، مضيفا أن المصرف الليبي الخارجي يقوم بإضافة هذه القيمة في حساب الموسسة الوطنية للنفط الموجود لديه.

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