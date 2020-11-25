رئيس بلدية سرت يبحث أخر مستجدات محطة كهرباء الخليج البخارية مع رئيسها

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، اليوم الأربعاء، مع مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لا نتاج الطاقة بالقبيبة ببلدية سرت مهندس حبيب أبوقرين وبحضور رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت رمضان أبوشوفة وعضو لجنة الأزمة بالشركة عادل زائد ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم خلال الاجتماع بحث ودراسة أخر المستجدات المتعلقة بمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، كما اطلع مدير عام المحطة رئيس المجلس فى أخر التطورات حول وصول الفريق الفنى والهندسى من الشركة العامة للكهرباء والمكلف بإجراء الكشف عن الأعطال العامة بالوحدة الاولى لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت والمتوقفة عن العمل مند شهور والتى سينطلق فية العمل لصيانتها بالكامل بأيادي وطنية ليبية متخصصة .