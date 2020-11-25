نقابة عمال الواحة: نتابع اتهام المؤسسة النفطية لموظفين في الشركة باقتحام مقرها

أعلنت نقابة عمال شركة الواحة للنفط، الأربعاء، أنها تتابع آخر المستجدات بشأن اتهام المؤسسة الوطنية للنفط لموظفين في الشركة باقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس.

وأضافت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن المؤسسة الوطنية للنفط أصدرت قرارا باستدعاء وإيقاف مرتبات كل من” جمال دغيم” و “علي عاشور” لحين مثولهم لتحقيق إداري حول واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن هذا القرار الصادر بحق الموظفين جائز قانونيا و لا غبار عليه.

وتابعت النقابة أنه من غير اللائق وضع مثل هذه القرارات على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة التشهير و تشويه للسمعة، مؤكدة أن التهم المنسوبة إليهما لم تثبت إلي هذه اللحظة.

وطالبت النقابة بالتضامن مع الموظفين بالشركة في مثل هذه الظروف، مضيفة أنها تفند كل الإدعاءات الصادرة من المؤسسة الوطنية للنفط حول ضلوع الموظفين بالشركة في هذه الواقعة، لافتة إلى أنها تنتظر نتائج التحقيقات.

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