بوريطة يعرب عن ترحيب بلاده باستضافة اجتماع مجلس النواب

أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن ترحيب بلاده واعتزازها بالتئام اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، الذي يضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة.

وفي سياق متصل أكد بوريطة أن هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 110 نواب من مجلس النواب الليبي يعكس حجم الثقة ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الليبيين بشتى انتماءاتهم الجغرافية والسياسية، مجددا تأكيد الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة الشقيقة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية.

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