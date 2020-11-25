السراج يمدد فترة استيراد السلع دون آليات الدفع المصرفية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، قرارا يسمح بتمديد فترة استيراد السلع والبضائع دون التقيد بتحويل العملة ودون الالتزام بآليات الدفع المصرفية، المعمول به في مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.

وأكد السراج، في بيان مكتوب، أن استمرار المركزي في سياسة إحكام الرقابة على النقد الأجنبي من شأنه أن يكرس احتكار القلة وتقليل فرص المنافسة واستفادة التجار الذين منحوا فرصة في فتح الاعتمادات من فرق سعر الصرف بالسوق، كما أن هذه الآلية ستجعل شريحة كبيرة من التجار يخرجون من المنظومة المصرفية.

كما تضمن البيان أن هذه الآلية ستفتح باب غسيل الأموال وقد تستخدم ليبيا طريقا لعبور الأموال التي يراد غسلها من أطراف خارجية وغيرها من الأضرار.

يذكر أن هذا البيان الذي تداولته بعض المصادر الإعلامية، كان قد وجهه السراج إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي ووزير المالية ومجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24