مالية الوفاق تطالب الشركات القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم الخزانة

طلب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، من الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي توافقا مع القانون رقم 24 لسنة 2016 والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.

وبينت الوزارة أن القرار يشير إلى أنه في حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة لها.

كما طالبت الوزارة بضرورة التعاون مع فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، والالتزام بتنفيذ القانون.

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