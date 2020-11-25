الثني يوجه “الهيئة العامة للإغاثة” بتقديم المساعدات لنازحي تاورغاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع نازحي تاورغاء المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

وبحث رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإغاثة سعد العبار، كافة أوضاع هؤلاء النازحين.

وأوضح العبار للثني كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هؤلاء النازحين وآليات معالجتها.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة متابعة النازحين وخاصة نازحي تاورغاء وحل كافة مشاكلهم.

وشدد على ضرورة أن تضطلع الهيئة بمهامها المنوطة بها في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصا خلال فصل الشتاء الجاري.