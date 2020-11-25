الثني يوجه “الهيئة العامة للإغاثة” بتقديم المساعدات لنازحي تاورغاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع نازحي تاورغاء المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية.
وبحث رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإغاثة سعد العبار، كافة أوضاع هؤلاء النازحين.
وأوضح العبار للثني كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هؤلاء النازحين وآليات معالجتها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة متابعة النازحين وخاصة نازحي تاورغاء وحل كافة مشاكلهم.
وشدد على ضرورة أن تضطلع الهيئة بمهامها المنوطة بها في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصا خلال فصل الشتاء الجاري.
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