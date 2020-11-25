النمروش والحداد يتفقدان الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بمصراتة

تفقد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة.

ورافق النمروش والحداد خلال زيارتهما إلى الكليتين العسكريتين في مصراتة كل من آمر غرفة علمية «بركان الغضب» رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء أحمد أبوشحمة، ورئيس أركان القوات الجوية اللواء علي أبودية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعيها للوقوف على احتياجات المؤسسات العسكرية التابعة لها،

وأوضح أن زيارة النمروش والحداد وأبوشحمة وأبودية إلى الكلية الجوية بمصراتة بدأت باجتماع مع آمر الكلية وبعض القيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى، لمناقشة الدراسة بالكلية وتذليل بعض الصعوبات.

وأضافت أنه بعد ذلك توجه الجميع إلى زيارة بعض المواقع بالكلية ومقرات الإقامة والتدريب والدراسة الخاصة بالطلبة. كما تضمنت الزيارة الوقوف على جهود المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع لوزارة الدفاع فيما يتعلق بتطهير مواقع للكلية من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب.

وأضافت أن الجميع انتقل بعد ذلك إلى زيارة كلية الدفاع الجوي، وقد استمعوا إلى نبذة مختصرة عن وضع الكلية والطلبة العسكريين المتدربين بها، بالإضافة إلى لقاء المفوض بوزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة بطلبة الكلية وإلقاء كلمات للرفع من معنوياتهم وترسيخ العقيدة العسكرية لديهم وولائهم لله ثم للوطن وأنهم حماته في البر والجو والبحر.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الزيارة اختتمت بتسليم درع كلية الدفاع الجوي من قبل آمر الكلية إلى المفوض بوزارة الدفاع صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد.

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