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نشطاء من بنغازي يطالبون بالكشف عن الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر نشطاء من مدينة بنغازي بيانا حول الحوار الليبي الذي نظمته البعثة الأممية في تونس، أكدوا فيه ضرورة الكشف عن المعايير التي اتبعتها البعثة في اختيار الأسماء المشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تقرير مصير الليبيين، مؤكدين خلال البيان رفض أي حوار مع تنظيم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة الإفصاح عن الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية خلال الحوار السياسي الليبي في تونس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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