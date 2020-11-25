نشطاء من بنغازي يطالبون بالكشف عن الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية

أصدر نشطاء من مدينة بنغازي بيانا حول الحوار الليبي الذي نظمته البعثة الأممية في تونس، أكدوا فيه ضرورة الكشف عن المعايير التي اتبعتها البعثة في اختيار الأسماء المشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تقرير مصير الليبيين، مؤكدين خلال البيان رفض أي حوار مع تنظيم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة الإفصاح عن الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية خلال الحوار السياسي الليبي في تونس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليبيا في مؤشر الازدهار العالمي.. تراجع جديد
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
النمروش والحداد يتفقدان الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بمصراتة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الثني يوجه “الهيئة العامة للإغاثة” بتقديم المساعدات لنازحي تاورغاء
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مالية الوفاق تطالب الشركات القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم الخزانة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك