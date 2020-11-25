وزير خارجية روسيا: تدخل الولايات المتحدة في ليبيا خلق المشاكل

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب المغامرات التي تهدد الشرق الأوسط.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء، إن “تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يجعل الحياة في أي من هذه البلدان أفضل، لقد خلق فقط مشاكل يضطر مواطنو هذه الدول والسياسيون المعنيون والحكومات الآن للتغلب عليها”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه “بالطبع من المهم بشكل أساسي للقيادة الأمريكية أن تتجنب مثل هذه المغامرات الخارجية في المستقبل، خاصة تلك التي تشكل تهديدات خطيرة للمنطقة المعنية برمتها”.