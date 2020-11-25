الحرس البلدي بنغازي يغلق عيادة بالشمع الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي أنه تم ضبط مخالفات عديدة في إحدى العيادات الخاصة بعد حملة تفتيش على العيادات الخاصة.

وأكد مسؤول متابعة وتفتيش العيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة الملازم أول وليد العشيبي أنه تم قفل عيادة بالشمع الأحمر لعدم توفر الشروط القانونية والفنية المعمول بها.

وأشار العشيبي إلى أن إغلاق العيادة لعدم وجود إجراءات قانونية المتمثلة في ترخيص فني وتجاري وعدم توفر أذونات مزاولة المهنة للأطباء وللعاملين داخل العيادة.

وأضاف المسؤول أن الحملة مستمرة وتستهدف جميع الأنشطة الطبية والصحية داخل بلدية بنغازي، محذرًا جميع أصحاب العيادات والمختبرات والصيدليات بعدم مزاولة أي نشاط إلا بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

ولفت العشيبي إلى أن العيادة التي تم إقفالها تقع داخل مبنى سكني ما يخالف الاشتراطات الفنية.