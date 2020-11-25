واشنطن تفرض شرطا جديدا على 15 دولة أفريقية منها ليبيا لدخول أمريكا

فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إجراء سفر مؤقت يخص 15 دولة أفريقية من ضمنها ليبيا يلزم القادمين منها تقديم وديعة بقيمة 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة زيارة الولايات المتحدة بهدف العمل أو الترفيه.

و أوضحت وزارة الخارجية الأميركية ، في وثيقة لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني ، الأربعاء، أن قاعدة السفر الجديدة والموقتة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر إلى غاية 24 يونيو 2021 ، مشيرة إلى أن البلدان الأفريقية التي تشملها القاعدة الجديدة هي ليبيا وأنغولا وبوروندي وبوركينا فاسو وتشاد والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وغامبيا وغينيا وبيساو وليبيريا والسودان وموريتانيا وساو تومي وبرينسيبي.

و أضافت الوثيقة أن القاعدة الموقتة تفرض خضوع المتقدمين للحصول على التأشيرة كزوار موقتين للعمل أو الترفيه أو رجال أعمال ممن جاءوا من دول ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة دفع سندات قابلة للاسترداد بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 الاف دولار أو 15 الاف دولار حيث سيتم إرسال سندات التأشيرة إلى هيئة إنفاذ الجمارك والهجرة الأميركية مباشرة وسيكون هناك إمكانية لاستردادها.

واستندت واشنطن إلى تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركي للعام المالي 2019 في تبرير سبب زيادة تكاليف التأشيرة في البلدان المعنية التي تجاوزت معدلات الإقامة فيها بعد انتهاء التأشيرة 10 بالمائة أو أعلى ، لافتة إلى أنها ستعلن عن أي قرار مستقبلي بشأن الاستخدام المحتمل لسندات التأشيرة هذه لمعالجة أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.

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