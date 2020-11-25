ليبيا الان

المجلس البلدي غات يقف على هموم المرضى بالمدينة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عميد مجلس بلدية غات موسى السنوسي، رفقة عضو المجلس البلدي المكلف بملف الصحة، ومدير مستشفى غات العام، بزيارة ميدانية لقسم الكلى بالمدينة وقفوا خلالها على أبرز المشاكل التي يعاني منها مرضى الكلى بالمدينة وعلى رأسها توقف بعض الأجهزة عن العمل ونقص بعض الأدوية.

وبعد الوقوف على الأوضاع في قسم الكلى، توجّه الزوّار إلى قسم العزل بمستشفى غات، واطلعوا على تجهيزات القسم وبحث الأسباب التي أدت إلى عدم افتتاحه حتى الآن.

جهود كبيرة تبذل من قبل أعضاء المجلس البلدي غات من أجل تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن في البلدية في ظل نقص الإمكانات في مراكز العزل والمستشفى بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك