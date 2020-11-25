المجلس البلدي غات يقف على هموم المرضى بالمدينة

قام عميد مجلس بلدية غات موسى السنوسي، رفقة عضو المجلس البلدي المكلف بملف الصحة، ومدير مستشفى غات العام، بزيارة ميدانية لقسم الكلى بالمدينة وقفوا خلالها على أبرز المشاكل التي يعاني منها مرضى الكلى بالمدينة وعلى رأسها توقف بعض الأجهزة عن العمل ونقص بعض الأدوية.

وبعد الوقوف على الأوضاع في قسم الكلى، توجّه الزوّار إلى قسم العزل بمستشفى غات، واطلعوا على تجهيزات القسم وبحث الأسباب التي أدت إلى عدم افتتاحه حتى الآن.

جهود كبيرة تبذل من قبل أعضاء المجلس البلدي غات من أجل تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن في البلدية في ظل نقص الإمكانات في مراكز العزل والمستشفى بشكل عام.

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