خالد المحجوب.. قواتنا ملتزمة باتفاق جنيف وترتيباته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 November, 2020

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، مساء الأربعاء، أن الجيش الليبي ملتزم بقرار وقف إطلاق النار، و باتفاق جنيف وترتيباته ونتائج اجتماعات 5+5 ولا صحة لما تتداوله.”

وقال محجوب في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك،أن “أبواق الإخوان الإعلامية التي بدأت تشعر بنهايتها من خلال ماسيترتب على اتفاقات مجموعة العشرة ولم تتوجه اي قوات للجيش الى الجبهة وما يروج له الاخوان والميليشيات التي لن تجد لها مكان في مستقبل ليبيا ان استقرت والمطلوبين دوليا ومحليا ومن يقتاتون من عمليات النهب والتهريب والذين سيجدون القانون والقضاء الذي سيطالهم نتيجة ما اقترفوه في حق الشعب الليبي الذي أصبح رافضا لاستمرار وجودهم ويتأمل في اللجنة العسكرية أن تنجز مقرراتها.”

و كان المحجوب، قد أوضح في تسريحات سابقة، اليوم،أن الجيش الليبي لم يرسل أي قوات إضافية إلى الجبهة سرت- الجفرة.