المرعاش: “إيريني” لم تستطع أن تمنع آلاف الرحلات التركية لنقل السلاح والمرتزقة إلى ميليشيات السراج

طالب المحلل السياسي، كامل المرعاش، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الحقيقي للجيش الليبي ومساندته في القضاء على الإرهابيين والمرتزقة، وإخراج “المحتل التركي” من البلاد، موضحا أن ذلك يهدف لبناء دولة وطنية موحدة.

وأشار المرعاش، في تصريح صحفي، إلى أن عملية “إيريني” لم تستطع منذ انطلاقها أن تضبط أو تمنع آلاف الرحلات التركية لنقل السلاح والمرتزقة، إلى ميليشيات السراج.

وقال المرعاش، إنه بالرغم من محاولة ألمانيا أن تظهر أمام أوروبا وبخاصة فرنسا، بأنها حازمة ضد تركيا، إلا أن برلين في الوقت نفسه تريد الحفاظ على مصالحها واستثماراتها في أنقرة وهو ما يفسر الموقف الألماني الغامض من مغامرات أردوغان سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا.

وأكد المرعاش، أن ألمانيا تعمل دائما على تعطيل أي موقف أوروبي قوي ضد تركيا، حتى العقوبات الاقتصادية قلصتها إلى الحد الأدنى لتصبح رمزية وغير ذات جدوى، تحت ذريعة الدبلوماسية الناعمة.

وأشار المرعاش، إلى أن مسألة صدور قرار ملزم بشأن ليبيا من مجلس الأمن الدولي، أمر بعيد المنال في هذه المرحلة، طالما بقي الانقسام الإقليمي والدولي حول ليبا، مطالبًا الشعب بالتوحد وفرض الإرادة المحلية على الجميع، لإخراج بلدهم من الهيمنة الدولية.

ودعا المرعاش، إلى أن يكون هناك توافق بين الأوروبيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى، من أجل تحجيم التدخل التركي ووضع حد لشحنات الأسلحة التركية الى ليبيا، مؤكدًا أن هذا التوافق من شأنه أن يضع حدًا لنهاية الاستفزازات التركية في المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24