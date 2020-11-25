الترجمان: إيريني لم تمنع تركيا من انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

قال المحلل السياسي، خالد الترجمان، إن عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لا معنى لها، واصفا إياها بمجرد ذر الرماد في العيون.

وأضاف الترجمان أن عملية إيريني لم تستطع إيقاف البوارج والأسلحة التركية من نقل شحنات الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أن تركيا دعمت المليشيات المسلحة في ليبيا بالسلاح والخبراء والمرتزقة والفنيين والمدربين، مشددا على أن عملية إيريني البحرية لم تمنع انتهاك تركيا لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر الأسلحة على ليبيا.

وأوضح الترجمان أن الأمم المتحدة لو كانت جادة لإيجاد حل للأزمة الليبية كانت اهتمت وبنت على توصيات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المتعلقة بتفكيك المليشيات المسلحة وجمع الأسلحة وإخراج المرتزقة في مدة أقصاها 90 يومًا.

وتابع الترجمان أن البعثة الأممية لدي ليبيا أحضرت ما وصفهم بالديناصورات المنقرضة في اجتماع الملتقي السياسي الليبي في تونس، مضيفة أن الملتقى خرج بصفر نتائج.

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