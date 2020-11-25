الدغاري يكشف ل”218″ تفاصيل اجتماعات النواب في طنجة

قال عضو مجلس النواب رئيس لجنة صياغة البيان الختامي بجلسات طنجة خليفة الدغاري ل218 إن النواب الذين حضروا لاقوا ترحيبا واستقبالا كبيرين من المملكة المغربية، موضحا أن المغرب لم تتدخل قيد أنملة فيما جرى بين الأعضاء من تفاهمات وحوارات.

وحول عدد الحاضرين أوضح الدغاري أن عدد الأعضاء الذين وصلوا المغرب بلغ 123 نائبا بعد التحاق 10 نواب الأربعاء.

وأكد الدغاري أن البيان الختامي للجلسات بات جاهزا ويتم تمريره للأعضاء للموافقة عليه على أن يتم إصداره السبت المقبل في الجلسة الختامية.

وبحسب الدغاري فإن المسؤول عن الملف الليبي في المغرب طلب من الأعضاء تمديد فترة بقائهم في طنجة حتى الثلاثاء المقبل بقوله إن وزير الخارجية ناصر بوريطة يريد أن يكون حاضرا في البيان الختامي بعد أن عقد الأعضاء العزم على مغادرة المغرب يوم السبت بعد الاتفاق بين الأعضاء على عقد جلسة جامعة تكون في مدينة غدامس.

واشار في حديثه إلى أن عددا من الأعضاء غير الحاضرين لجلسات طنجة بدأوا التشويش على الحضور محاولين كسر مجاديف مركب توحيد المجلس.

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