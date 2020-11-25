بالعون: اتفاق أعضاء مجلس النواب على اتخاذ غدامس مقرا لاجتماعاتهم الأيام القادمة

أكدت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون، أن أعضاء المجلس اتفقوا على جعل مدينة “غدامس”، مقرا لانعقاد اجتماع لكامل أعضاء المجلس خلال الأيام القادمة.

وأوضحت بالعون، في تصريح صحفي، أن المجلس سيعمل خلال اجتماعاته في غدامس على تعديل اللائحة الداخلية، وتفعيل مواد الاتفاق السياسي، وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس.

وكان عضو مجلس النواب، سالم قنان، قد صرح أن مشاورات المغرب ستمدد يومين آخرين للعمل على تشكيل لجان تقوم على رسم سياسة المجلس والتعديلات في اللائحة الداخلية، مشيرا إلى تجهيز بعض الأمور للذهاب مباشرة إلى غدامس بعد نهاية المشاورات في المغرب.

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