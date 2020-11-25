مجلس الدوما يأمل في انتقال الدعم والتعاون الروسي الليبي من مستوى البرلمانات إلى مستوى عملي

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أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما ألكسندر جوكوف خلال لقاءه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن أمله في أن ينتقل الدعم و التعاون الروسي الليبي من مستوى البرلمانات إلى مستوى عملي مع استقرار الوضع في ليبيا.

ومن جهته قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي في تصريح صحفي تم التطرق خلال اللقاء بمجلس الدوما إلى مشاكل التسوية الليبية وآفاق التعاون البرلماني.

وأشار سلوتسكي إلى أن البرلمانيين الروس أعربوا عن تقديرهم لجهود عقيلة صالح في حل الأزمة الليبية الداخلية من خلال تقريب مواقف الأطراف المتحاربة ، كما سلطوا الضوء على ضرورة وضع حد كامل لإراقة الدماء في البلاد و أكدوا على عدم وجود بدائل للحوار السياسي.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية: “نحن ندعم البرلمان الليبي المنتخب ومستعدون لتقديم المساعدة في المستوى البرلماني لدعم استقرار الأوضاع في البلاد بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك في مكافحة جائحة كورونا”.

وأكد سلوتسكي أن نواب مجلس الدوما يجددون التزامهم بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرار الأمم المتحدة رقم 2510 (2020) بالموافقة على نتائجه”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحث الأربعء خلال لقاء مجلس الدوما بالعاصمة الروسية موسكو الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون البرلماني المشترك بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما.