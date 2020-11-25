المحجوب: الجيش لم يرسل أي قوات إضافية إلى جبهة سرت الجفرة

قال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، أمس الأربعاء، إن الجيش ملتزم بقرار وقف إطلاق النار.

وأوضح المحجوب، في تصريحات إعلامية أن الجيش لم يرسل أي قوات إضافية إلى جبهة –سرت الجفرة-

وأضاف أن الجيش يعكف حاليًا على إعادة بناء قواته ورفع كفاءتها وتحركاتها الأخيرة هي مناورات تدريبية وليست حشدًا على الجبهة.

وأكد أن تركيا قوة غازية وتسعى إلى إقامة قواعد عسكرية على أرض ليبيا مشيرا إلى نجاحات اجتماع اللجنة العسكرية والاتفاق على ترتيبات تبادل الأسرى.

وأجرى الجيش مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، الثلاثاء، في مناطق لم يكشف عنها.

وقال إن الوحدات العسكرية نفذت مناورة كبرى بالذخيرة الحية تحت اسم الفريق “ونيس بوخمادة “.

وأشار إلى أن المناورة بهدف إلى ردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية، كـ”رسالة نارية لكل متربص ومتآمر”.

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