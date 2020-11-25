ويليامز تركز على هذه النقاط في جولة الحوار الثانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 November, 2020

عقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن المشاركين واصلوا المناقشات وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.

وأضافت البعثة أن وليامز، ذكرت المشاركين بالحاجة الملحة للمضي قدماً في العملية. وشددت على أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً” ووصفت البلاد بأنها تعاني من تدهور في “مستويات المعيشة”.

ودعت المبعوثة الأممية إلى “ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، وطلبت من المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسريةمن أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيارللسلطة التنفيذية الموحدة.