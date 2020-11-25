الدفاع التركية: سنواصل التدريبات العسكرية لـ”الوفاق”

واصلت تركيا تحديها للمجتمع الدولي، بإعلانها استمرار التدريبات التي تقدمها لمليشيات الوفاق المسلحة في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، نواصل تدريبنا للقوات المسلحة الليبية (في إشارة إلى مليشيات الوفاق)، ونهدف إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية مع الدعم التدريبي المقدم” على حد زعمها.

وأضافت: “بينما تواصل القوات المسلحة التركية تدريب القوات المسلحة الليبية، فإنها تهدف إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية من خلال الدعم التدريبي المقدم كجزء من اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية” وفق زعمها.

وأبرم رئيس الوفاق فائز السراج اتفاقين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي، يتضمن أحدهما أمني والآخر لترسيم الحدود.

وفي أكتوبر الماضي، توصلت اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويقضي بالوقف الفوري لاتفاقات التدريبات العسكرية وإخراج المدربين الأجانب خارج ليبيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المرتزقة من ليبيا.